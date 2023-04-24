Мошенники не смогли обмануть 95-летнюю жительницу Алтайского края

Удалось сохранить 200 тысяч Фото: Олег УКЛАДОВ

Мошенники пытались обмануть 95-летнюю жительницу Бийска, однако пожилая женщина смогла сохранить свои сбережения. Об этом пишет региональное управление МВД.

Пенсионерке позвонил незнакомец, который преставился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что дочь бийчанки попала в ДТП и нужно заплатить пострадавшей, чтобы избежать ответственности. Требовался миллион, однако у женщины было около 200 тысяч. Мошенник сказал, что хватит и этой суммы.

Горожанка пошла в банк, чтобы снять сбережения, однако сначала позвонила дочери. Выяснилось, что с ней все в порядке, а женщину пытались обмануть аферисты.

Ранее мы писали о том, что с начала года только в Барнауле жертвами мошенников стали более 500 человек. О схемах, по которым работают аферисты, можно прочитать здесь.