15 опухолей выявил выездной «Онкопатруль» в Алтайском крае

Пациенты записаны на прием в краевой онкодиспансер Фото: Олег УКЛАДОВ

В Камне-на-Оби работал краевой «Онкопатруль». Специалисты осмотрели пациентов и выявили 15 злокачественных патологий, пишет минздрав Алтайского края.

Каменские специалисты подготовили несколько списков пациентов, которые входят в группу высокого. В результате осмотра барнаульские врачи предварительно выявили 15 злокачественных патологий. Это шесть опухолей молочной железы (одна из них – у мужчины), шесть раков кожи, а также опухоли почки, предстательной железы и мочевого пузыря.

Пациенты записаны на прием в краевой онкодиспансер, где продолжат обследование.

Добавим, что барнаульские специалисты также провели лекцию для медиков из Камня-на-Оби.