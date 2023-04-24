До +23 градусов потеплеет в Алтайском крае 24 апреля

В Барнауле 24 апреля столбики термометров покажут +16…+18 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая рабочая неделя начнется в Алтайском крае с заметного потепления. В понедельник, 24 апреля, воздух прогреется до +13…+18, местами по югу до +23 градусов. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра региона.

По западу пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Также не исключена гроза. В регионе будет дуть южный ветер, 10-15 м/с, местами возможны порывы и до 17-22 м/с.

В Барнауле 24 апреля столбики термометров покажут +16…+18 градусов. В конце дня пройдет небольшой дождь. Подует южный ветер, 10-15 м/с.

В следующие дни в Алтайском крае также ожидается теплая погода.