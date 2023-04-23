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НовостиОбщество23 апреля 2023 10:46

Недельные поиски молодой девушки из Алейска завершены

Она найдена
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Найдена. Жива

Найдена. Жива

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В воскресенье, 23 апреля, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в Алтайском крае сообщили о завершении поиска 24-летней жительницы Алейска Виктории Сухановой.

– Найдена, жива, - сообщает инфорг отряда.

Напомним, поиски девушки длились практически неделю. Ее подали в розыск 14 апреля. Ранее в «ЛизеАлерт» также сообщили о завершении задач по двум случаям: пенсионер с возможной потерей памяти и 43-летний мужчина из краевой столицы. Оба найдены живыми.