Недельные поиски молодой девушки из Алейска завершены

Найдена. Жива Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В воскресенье, 23 апреля, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в Алтайском крае сообщили о завершении поиска 24-летней жительницы Алейска Виктории Сухановой.

– Найдена, жива, - сообщает инфорг отряда.

Напомним, поиски девушки длились практически неделю. Ее подали в розыск 14 апреля. Ранее в «ЛизеАлерт» также сообщили о завершении задач по двум случаям: пенсионер с возможной потерей памяти и 43-летний мужчина из краевой столицы. Оба найдены живыми.