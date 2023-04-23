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НовостиЗвезды23 апреля 2023 10:21

Спектакль алтайского театра завоевал «Золотую маску»

Жюри отметили художника-постановщика
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
«Золотая маска»

«Золотая маска»

Фото: предоставлено пресс-службой

Спектакль алтайского театра кукол «Сказка» завоевал престижную премию «Золотая маска».

Эксперты по достоинству оценили постановку «Паша». Премию получил художник Антон Болкунов.

– Мы поздравляем всю творческую команду спектакля «Паша»: режиссера Александра Янушкевича, драматурга Алексея Гончаренко, композитора Андрея Евдокимова и, конечно, главного триумфатора сегодняшнего вечера - художника Антона Болкунова! – говорят в пресс-службе театра.

Кроме того, в номинации за лучшую актерскую работу был отмечен актер театра Роман Баталов.