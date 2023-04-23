Гору обглоданных говяжьих голов обнаружили в Барнауле

Говяжьи головы. Скриншот со страницы vk.com/incident22

Жители Барнаула пожаловались в социальных сетях на то, что обнаружили на одной из городских улиц целую гору обглоданных говяжьих голов.

– Вот такие страсти, творятся на улице Проездной возле Матросова, - рассказал участник сообщества «Инцидент Барнаул».

По его словам, местных бродячих собак якобы подкармливает некая обеспеченная дама. Отсюда и обглоданные говяжьи головы. Причем он утверждает, что эти самые собаки нападают на прохожих. А их кормилица на замечания не реагирует, более того, она посылает всех матом и угрожает расправой.