В Бийске сиротам вручили ключи от квартир

Передача ключей сиротам Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В субботу, 22 апреля, в Бийске сиротам вручили ключи от долгожданных квартир в новостройке на улице Декабристов.

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал в Бийске с рабочим визитом, во время которого он принял участие в церемонии передачи ключей от новых квартир.

– В прошлом году с помощью двух механизмов жилищные условия смогли улучшить 800 человек, в этом году планируем помочь еще примерно 600 детям-сиротам. Только в Бийске купили 82 квартиры. Для меня это не просто цифры. Это новая жизнь для каждого из новоселов, - написал глава региона в своем Телеграм-канале.

По заверениям Томенко, работа в направлении обеспечения сирот квартирами продолжится.