14 человек эвакуировали в Барнауле во время пожара

Пожар в барнаульской квартире Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В воскресенье, 23 апреля, в Барнауле произошел пожар, во время которого спасли 14 человек.

– Возгорание произошло в квартире на третьем этаже четырехэтажного дома. По прибытию пожарно-спасательных подразделений горели вещи в одной из комнат, - сообщают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Звено газодымозащитной службы вывело из опасной зоны 14 человек, в том числе четыре ребенка. Еще одного спустили по автолестнице.

Огнем было охвачено помещение площадью около 20 «квадратов». Его вовремя успели ликвидировать, на допустив дальнейшего распространения.

Причину возгорания установит дознаватель.