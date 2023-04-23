Губернатор Томенко назвал ремонт моста в Бийске дорожной революцией

Коммунальный мост в Бийске Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал предстоящий ремонт коммунального моста в Бийске настоящей дорожной революцией.

– Мост в Бийске — это только часть масштабных работ, которые предстоят на дорогах края. С учетом того, что уже сделали в прошлом году, можно назвать то, что происходит сейчас настоящей дорожной революцией, - пишет Томенко в своем телеграм-канале.

На ремонт сооружения выделили 169,4 млн рублей. Согласно заключенному контракту, работы должны быть завершены до конца сентября. На этот период там будет организовано реверсивное движение. А пока губернатор предложил установить на мосту камеру, чтобы жители могли наблюдать ход работ.

– Не должно быть такого, что люди едут в объезд, стоят в пробках и видят, что работы на мосту не ведутся. Считаю, что нужно установить камеру, направленную на мост, и сделать трансляцию, например, на сайте горадминистрации. Чтобы все желающие могли в реальном времени следить за ходом ремонта, - подчеркнул губернатор.