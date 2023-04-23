На Алтае 19-летний племянник угнал машину у своего дяди

Машину нашли и передали владельцу Фото: Олег УКЛАДОВ

В полицию по Советскому району Алтайского края поступило заявление от 39-летнего жителя села Талица, сообщившего об угоне.

Мужчина рассказал, что припарковал около дома свой ВАЗ-21099. Ключи от автомобиля оставил в замке зажигания, а спустя некоторое время машину на прежнем месте не обнаружил.

– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники дорожно-патрульной службы в 500 метрах от села Хуторки в технически исправном состоянии обнаружили автомобиль и причастного к угону молодого человека, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Выяснилось, что к угону причастен 19-летний парень. Он приходится потерпевшему племянником. Оказывается, он забрал машину, поехал кататься, но в пути забуксовал и не смог самостоятельно выбраться.

На данный момент автомобиль уже под сохранную расписку передали хозяину, а его племянник дал показания.

По факту угона возбуждено уголовное дело.