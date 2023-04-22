Жительница Барнаула установила приложение и потеряла более 40 тысяч рублей

Мошенники получили крупную сумму Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула установила на телефон приложение и лишилась более 44 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Женщине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей банка. Она стала интересоваться историей ее международных переводов, однако горожанка сказала, что не совершала их. Тогда мошенница перевела звонок якобы в службу безопасности банка, и в игру вступил другой аферист. Он заявил, что на телефон нужно установить двухфакторную защиту от мошеннических действий.

В итоге жительница Барнаула установила приложение и потеряла более 44 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело и призывают жителей региона быть бдительными.