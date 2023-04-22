2,5 млн рублей потратили барнаульцы на продовольственной ярмарке

Следующая ярмарка состоится в Барнауле 29 апреля Фото: пресс-службы администрации Барнаула

22 апреля барнаульцы потратили на ярмарке 2,5 млн рублей. Об этом сообщает мэрия.

Ярмарка работала на шести площадках. Там покупали мясо, рыбу, колбасы и другие товары.

- По результатам анализа цены на ярмарках в среднем ниже на 21,5%, чем в торговых сетях, и на 26,7%, чем на рынках города. Такой уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий, - отметили в мэрии.

С начала года жители краевой столице потратили на ярмарках 53,9 млн рублей.

Следующая ярмарка состоится в Барнауле 29 апреля.