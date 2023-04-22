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НовостиОбщество22 апреля 2023 9:44

Алтайские спасатели развеяли миф о пользе пала сухой травы

В МЧС призывают не сжигать траву
Герман Архаров
Сжигать траву опасно

Сжигать траву опасно

Фото: Олег УКЛАДОВ

Некоторые жители Алтайского края жгут траву, думая, что после этого новая зелень растет лучше. На самом деле это не так, сообщает региональное управление МЧС.

Минеральные питательные вещества, которые содержатся в золе, в любом случае попали бы в почву с сухой травой. Часто за ней не видно молодую зелень, поэтому и есть стереотип о том, что после сожжения происходит более быстрый рост.

Алтайские спасатели призывают жителей и гостей региона не сжигать траву, ведь могут пострадать многие животные и насекомые, живущие в ней или на поверхности почвы. Кроме того, всегда есть угроза перехода огня на лес или дома.