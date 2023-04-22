Лучшим воспитателем Алтайского края стала Наталья Никишина

Наталья Никишина. Фото: минобрнауки региона

Абсолютным победителем профессионального конкурса «Воспитатель года-2023 в Алтайском крае стала Наталья Никишина. 21 апреля прошло торжественное награждение. Об этом сообщает минобрнауки региона.

Наталья Никишина, педагог барнаульского детского сада № 58, получила за победу 200 тысяч рублей.

Второе место заняла воспитатель гимназии номер два города Бийска Светлана Телегина. А третье - Марина Мартыненко, воспитатель Веселоярского детского сада «Сказка», Рубцовский район. Им вручили премии в размере 60 и 40 тысяч.

Также наградили номинантов этого конкурса.