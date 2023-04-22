Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 апреля 2023 6:51

Лучшим воспитателем Алтайского края стала Наталья Никишина

Об этом сообщает минобрнауки региона
Герман Архаров
Наталья Никишина. Фото: минобрнауки региона

Наталья Никишина. Фото: минобрнауки региона

Абсолютным победителем профессионального конкурса «Воспитатель года-2023 в Алтайском крае стала Наталья Никишина. 21 апреля прошло торжественное награждение. Об этом сообщает минобрнауки региона.

Наталья Никишина, педагог барнаульского детского сада № 58, получила за победу 200 тысяч рублей.

Второе место заняла воспитатель гимназии номер два города Бийска Светлана Телегина. А третье - Марина Мартыненко, воспитатель Веселоярского детского сада «Сказка», Рубцовский район. Им вручили премии в размере 60 и 40 тысяч.

Также наградили номинантов этого конкурса.