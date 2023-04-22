В барнаульской «Марии-Ра» заметили объявления о продаже алкоголя после 21 часа

Фото: altai.aif.ru

В барнаульском магазине «Мария-Ра» появилось объявление о продаже алкоголя после 21 часа. Об этом пишет altai.aif.ru.

- Алкоголь можно приобрести после 21:00 на кассе. Алкоголь продается в открытом виде. 18+, - говорится в объявлении, которое сфотографировал читатель.

На снимке заметен логотип «Кофе Рама». Это кафе, расположенное внутри магазина. Вероятнее всего после 21 часа алкоголь продают на кассе именно там.

По закону в алтайских магазинах нельзя продавать алкоголь с 21 часа до 6 утра. Исключение - розничная продажа при оказании услуг общественного питания.

Ранее мы писали о том, что в день Победы, 9 мая, в Барнауле ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление уже подписал глава города Вячеслав Франк.