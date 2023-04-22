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НовостиОбщество22 апреля 2023 4:51

Более 100 автомобилей конфисковали у пьяных водителей в Алтайском крае

Новая санкция применяется за деяния, совершенные с 25 июля 2022 года
Герман Архаров
Пьяных водителей продолжают ловить на Алтае

Пьяных водителей продолжают ловить на Алтае

Фото: Олег УКЛАДОВ

С середины прошлого года у жителей Алтайского края конфисковали более 150 автомобилей после введения санкции за повторные и многократные правонарушения за рулем. Об этом пишет «Банкфакс».

Более 90% из числа изъятых авто забрали у пьяных водителей.

Напомним, машину могут изъять за повторную езду в нетрезвом виде, многократное превышение скорости и многократное вождение без прав

Ранее мы писали о том, что у жителя Республики Алтай изъяли автомобиль после того, как мужчина сел за руль пьяным и под наркотиками