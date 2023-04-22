В Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства произошел пожар

Возгорание оперативно ликвидировали Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

21 апреля в Барнауле произошел в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Когда на место ЧП прибыли спасатели, выяснилось, что в пищеблоке горел мусор. Площадь возгорания не превысила и 10 квадратных метров, его оперативно ликвидировали.

В результате возгорания никто не пострадал. Причину этого пожара предстоит установить специалистам.

Ранее мы писали о том, что в Барнауле пожарные спасли из горящего дома двух человек.