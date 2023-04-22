В Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства произошел пожар

Возгорание оперативно ликвидировали
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
21 апреля в Барнауле произошел в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Когда на место ЧП прибыли спасатели, выяснилось, что в пищеблоке горел мусор. Площадь возгорания не превысила и 10 квадратных метров, его оперативно ликвидировали.
В результате возгорания никто не пострадал. Причину этого пожара предстоит установить специалистам.
Ранее мы писали о том, что в Барнауле пожарные спасли из горящего дома двух человек.