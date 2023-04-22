До +13 градусов потеплеет в Алтайском крае 22 апреля

Днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 22 апреля, в Алтайском крае станет еще теплее. Днем воздух прогреется до +8…+13 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

В регионе будет без осадков. На дорогах местами гололедица. В крае подует юго-западный ветер, 2-7 м/с, местами не исключены порывы до 12 м/с.

В краевой столице в субботу также ожидается спокойная и теплая погода. Днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов. В Барнауле будет без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.