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НовостиОбщество21 апреля 2023 9:50

С 22 апреля в Барнауле возобновят работу все садоводческие маршруты

Стоимость проезда составит 30 рублей
Александра Сапожкова
Ориентировочно маршруты будут работать до середины октября

Ориентировочно маршруты будут работать до середины октября

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 22 апреля в связи с улучшением погоды в Барнауле возобновят работу все садоводческие маршруты, сообщили в мэрии.

Всего будет 14 сезонных маршрутов: 151, 125, 124к, 124, 119ш, 119, 118э, 118, 114, 113к, 112т, 112, 111, 23. В будни будет задействовано 22 автобуса, в выходные и праздники – 30. Пока автобусы будут ходит по расписанию будничного дня и в сокращенном количестве.

Стоимость проезда составит 30 рублей. Кроме того, будут действовать транспортные карты, проездные билеты и льготный проезд для отдельных категорий. Для детей до семи лет проезд будет бесплатным.

Ориентировочно маршруты будут работать до середины октября.

Уточнить расписание можно по тел.: 55-72-70.