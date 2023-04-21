20-летняя бийчанка соврала об изнасиловании на турбазе

Сейчас расследование дела продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

20-летняя жительница Бийска соврала об изнасиловании на турбазе в Майминском районе Республики Алтай. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о тяжком преступлении», сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, злоумышленница обратилась в полицию с заявлением в ночь на 11 ноября. Она обвинила в изнасиловании 32-летнего жителя Алтайского края

- Следователями проведена тщательная проверка доводов заявительницы. Однако факт совершения мужчиной изнасилования не нашел подтверждения, - сказали в ведомстве.

Отмечается, что сейчас расследование дела продолжается.

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