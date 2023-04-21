Ярмарки выходного дня пройдут в Барнауле 22 апреля

Продукцию представят предприятия из Барнаула и других городов и районов Алтайского края Фото: Вера Березовская

22 апреля в Барнауле пройдут очередные продовольственные ярмарки выходного дня. Площадки будут работать с 10 до 14 часов, сообщили в мэрии.

Купить недорогие продукты можно по следующим адресам:

- ул. Водников, 11 (мкрн Затон),

- ул. Титова, 9 (сквер им. Титова),

- ул. Советская, 2а (село Гоньба),

- ул. Центральная, 65-а (село Лебяжье);

- ул. Новосибирская, 16-в,

- площадка у фонтана на пересечении пр. Красноармейского и ул. Молодежной (сквер 60 лет СССР).

Продукцию (мясные полуфабрикаты, рыбные продукты, кондитерские изделия, овощи и другое) представят предприятия из Барнаула и других городов и районов Алтайского края.

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