Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 8:36

На Алтай-Коксе прошла Неделя безопасности дорожного движения

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) организовали Неделю безопасности дорожного движения

Фото: из архива компании

Ежегодная акция Группы НЛМК направлена на привлечение внимания сотрудников и подрядных организаций к правилам безопасного поведения на дороге.

Всю неделю для сотрудников проходили викторины и онлайн тренинги по безопасности дорожного движения. Проводили рейды по проверке соблюдения автомобилистами правил движения, парковки и скоростного режима. Пешеходам напомнили правила дорожного движения с помощью информационных листовок. На корпоративном портале запустили конкурс «Мои правила безопасности», где дети металлургов рисуют, читают стихи, делают поделки и снимают видео на тему правил дорожного движения.

— Мы все являемся участниками дорожного движения и от наших действий зависит собственная безопасность и безопасность окружающих. В этом году мы постарались максимально привлечь внимание к этой теме не только сотрудников наших предприятий, но и представителей подрядных организаций, чтобы поделиться с ними лучшими практиками Группы НЛМК, — рассказал директор по ОТ и ПБ Группы НЛМК Павел Захаров.