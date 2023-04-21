Мэр Барнаула Вячеслав Франк получил медаль «За заслуги в труде»

Собрание было посвящено Дню местного самоуправления Фото: пресс-службы администрации Барнаула

21 апреля в Барнауле прошло торжественное собрание, посвященное Дню местного самоуправления. В рамках мероприятия губернатор вручил краевые награды, сообщили в мэрии.

Так, медалью «За заслуги в труде» награждены глава Барнаула Вячеслав Франк, глава Белокуриха Константин Базаров и замглавы администрации Новоалтайска Татьяна Михайлова.

Медалью «За заслуги во имя созидания»: глава Ребрихинского района Людмила Шлаузер и глава Петропавловского района Сергей Козликин.

Благодарностью губернатора края поощрен глава Красногорского района Андрей Вожаков. Почетной грамоты правительства Алтайского края удостоен замглавы администрации Шелаболихинского района Алексей Васильев.

Также были вручены почетные звания «Заслуженный работник органов государственного и муниципального управления Алтайского края» и почетные грамоты АКЗС.