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НовостиОбщество21 апреля 2023 7:36

Приговор алтайской журналистке Пономаренко по делу о фейках о российской армии остался в силе

Ее осудили на 6 лет колонии
Александра Сапожкова
Помимо реального срока, ее лишили права заниматься администрированием сайтов

Помимо реального срока, ее лишили права заниматься администрированием сайтов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Защите не удалось обжаловать приговор журналистке и общественнице Марии Пономаренко, осужденной на 6 лет колонии по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь».

Как рассказал адвокат Дмитрий Шитов, жалоба защиты в апелляционной инстанции Алтайского краевого суда оставлена без удовлетворения, а приговор без изменения.

Напомним, Пономаренко признали виновной в распространении заведомо ложной информации о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Помимо реального срока, ее лишили права заниматься администрированием публичных каналов и сайтов на пять лет.

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