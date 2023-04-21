Приговор алтайской журналистке Пономаренко по делу о фейках о российской армии остался в силе

Помимо реального срока, ее лишили права заниматься администрированием сайтов Фото: Олег УКЛАДОВ

Защите не удалось обжаловать приговор журналистке и общественнице Марии Пономаренко, осужденной на 6 лет колонии по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь».

Как рассказал адвокат Дмитрий Шитов, жалоба защиты в апелляционной инстанции Алтайского краевого суда оставлена без удовлетворения, а приговор без изменения.

Напомним, Пономаренко признали виновной в распространении заведомо ложной информации о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Помимо реального срока, ее лишили права заниматься администрированием публичных каналов и сайтов на пять лет.

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