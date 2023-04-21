Бийчанка не поделила со свекровью орден Мужества погибшего на СВО супруга

Посмертные госнаграды обычно вручаются матерям погибших Фото: Александр КОЦ

Мать троих детей из Бийска обратилась в суд с иском к свекрови, чтобы та передала ей орден Мужества погибшего на СВО супруга, сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Мужчина погиб в 2022 году. Орден передали на хранение его матери. Однако вдова по просьбе детей обратилась к свекрови, чтобы та отдала награду на хранение в семью.

«Мать погибшего возражала, ссылаясь на то, что орден был передан ей на законных основаниях. Она пояснила, что в помещении Юнармии планируется открыть музей имени ее сына, куда будет передана фотография ордена, а сам орден будет храниться у нее дома, и внуки смогут приходить и смотреть на него», – рассказали в пресс-службе.

К участию в деле привлекли даже краевой Военный комиссариат, представитель которого возражала против удовлетворения иска. Она пояснила, что приоритет при посмертной передаче госнаград не определен. И обычно они вручаются матерям погибших.

В итоге Бийский городской суд отказал вдове в удовлетворении иска. Там пояснили, что инструкция о порядке вручения госнаград предусматривает передачу ордена любому из близких родственников, и в числе первых указаны родители.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

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