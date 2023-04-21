9 мая в Барнауле ограничат продажу спиртного

В праздник в Барнауле состоятся парад, концерты, акции и фейерверк
Фото: Олег УКЛАДОВ
В день Победы, 9 мая, в Барнауле ограничат продажу алкоголя. Постановление об этом подписал мэр Вячеслав Франк, сообщили в администрации города.
Предприятиям розничной торговли рекомендовали не продавать алкоголь и пиво. Ограничение будет действовать с 9 до 21 часа.
- Такая мера вводится каждый год для обеспечения порядка в местах массового скопления людей, - сказали в мэрии.
Напомним, в праздник в Барнауле состоятся парад, концерты, акции и фейерверк.
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