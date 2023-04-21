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НовостиОбщество21 апреля 2023 3:40

Мошенники выманили у жителя Алтая более 1,5 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело
Герман Архаров
Мужчина оформил кредит и перевел деньги

Мужчина оформил кредит и перевел деньги

Фото: Олег УКЛАДОВ

62-летний житель Рубцовска перевел мошенникам свыше 1,5 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный , который представился сотрудником банка. Аферист заявил, что мошенники якобы пытаются оформить кредит на имя рубцовчанина, а также снять все сбережения. Чтобы аннулировать кредит, требовалось оформить займ самому.

- Следуя указаниям звонившего, потерпевший в мобильном приложении банка оформил кредит на свое имя, деньги обналичил через банкомат и перевел их на продиктованный лицевой счет, - отметили в ведомстве.

Вскоре горожанин понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело и продолжают расследование. Жителей и гостей региона призывают быть бдительными.