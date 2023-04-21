Трамвай сошел с рельсов в Барнауле

Движение трамваев заблокировано в одну сторону. Фото: «Инцидент Барнаул»

Утром в пятницу, 21 апреля, в краевой столице с рельсов сошел трамвай. Об этом пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ЧП произошло па пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной На кадрах очевидцев видно, что трамвай сошел с рельсов.

- Движение трамваев заблокировано в одну сторону, - отметили очевидцы.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, 20 апреля в Барнауле произошло ДТП с участием трамвая и иномарки. В аварии пострадали два человека.