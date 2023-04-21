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НовостиПолитика21 апреля 2023 2:25

Первым заместителем мэра Бийска стала Ксения Потехина

Ранее она занимала руководящий пост в управлении ЖКХ
Герман Архаров
Народные избранники поддержали кандидатуру

Народные избранники поддержали кандидатуру

Фото: Олег УКЛАДОВ

На должность первого заместителя главы Бийска назначили Ксению Потехину. Об этом сообщает горадминистрация.

Потехину выбрали на седьмом заседании Думы города. Народные избранники поддержали ее кандидатуру большинством голосов.

Ранее Ксения Потехина занимала руководящий пост в управлении ЖКХ.

Добавим, что на заседании Думы рассмотрели и другие вопросы. Среди них передача в безвозмездное пользование муниципального имущества (ДШИ «Современник» и КГУ «Краевой шахматный клуб»).