Владимир Путин проведет встречу с губернатором Виктором Томенко

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

В мае президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Об этом со ссылкой на слова Андрея Турчака сообщает Telegram-канал «ГосСовет 2.0».

В графике Владимира Путина уже стоит встреча с алтайским губернатором. Пока окончательно неизвестно, в каком формате пройдет общение, будет это личная встреча или беседа в формате видеоконференции.

Напомним, ранее президент России общался с Виктором Томенко в ноябре 2022 года. Тогда на встрече в режиме видеоконференции обсудили социально-экономическое развитие региона и ситуацию с инвестиционной активностью