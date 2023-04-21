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НовостиПолитика21 апреля 2023 2:03

Владимир Путин проведет встречу с губернатором Виктором Томенко

Она уже стоит в графике
Герман Архаров
Виктор Томенко

Виктор Томенко

Фото: Олег УКЛАДОВ

В мае президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Об этом со ссылкой на слова Андрея Турчака сообщает Telegram-канал «ГосСовет 2.0».

В графике Владимира Путина уже стоит встреча с алтайским губернатором. Пока окончательно неизвестно, в каком формате пройдет общение, будет это личная встреча или беседа в формате видеоконференции.

Напомним, ранее президент России общался с Виктором Томенко в ноябре 2022 года. Тогда на встрече в режиме видеоконференции обсудили социально-экономическое развитие региона и ситуацию с инвестиционной активностью