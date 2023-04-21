Стало известно, когда специалисты подготовят городской пляж в Барнауле

Пляж подготовят к лету
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле ищут подрядчика для подготовки к лету городского пляжа на острове Помазкин. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
В документации говорится, что еще до начала лета подрядчик должен провести комплексную санитарную уборку территории пляжа общей площадью 7 200 квадратных метров, в том числе парковок, подъездных путей, пешеходных тропинок и урн.
В течение лета специалисты должны убирать мусор на территории пляжа, а также проводить обследование и очистку дна участка акватории в границах зоны купания.
Кроме того, предстоит установить туалеты и душевые кабины.
Начальная цена контракта – 780 тысяч рублей.