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НовостиОбщество21 апреля 2023 1:19

До +10 градусов потеплеет в Алтайском крае 21 апреля

Будет без осадков
Герман Архаров
В Барнауле 21 апреля ожидается +6…+8 градусов

В Барнауле 21 апреля ожидается +6…+8 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 21 апреля, в Алтайском крае потеплеет. Днем столбики термометров покажут +5…+10 градусов. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра региона.

В регионе будет без осадков. На дорогах сохранится сильная гололедица, поэтому автомобилистам и пешеходам следует быть внимательными и острожными. В крае будет дуть юго-западный ветер, 2-7 м/с.

В Барнауле 21 апреля ожидается +6…+8 градусов. Без осадков. На дорогах сильная гололедица. В краевой столице будет дуть юго-западный ветер, 2-7 м/с.

Добавим, что в следующие дни в Алтайском каре также сохранится спокойная и теплая погода.