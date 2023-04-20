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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 12:51

К условному сроку приговорили жителя Алтай за избиение подростка

Молодой человек полностью признал вину в содеянном
Вера Березовская
Суд с учетом смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде лишения свободы сроком 2,5 года условно

Суд с учетом смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде лишения свободы сроком 2,5 года условно

Фото: Олег УКЛАДОВ

20-летнего жителя Третьяковского района Алтайского края осудили за избиение подростка. Об этом сообщает региональный Следком.

Следователем СК и судом установлено, что в ноябре 2022 года 17-летний потерпевший находился в гостях у своего знакомого. В это время в дом пришел обвиняемый, который, будучи недовольным грубым поведением юноши в отношении своей девушки, стал избивать его. В итоге дело дошло до того, что подростка госпитализировали.

Молодой человек полностью признал вину в содеянном. Суд с учетом смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде лишения свободы сроком 2,5 года условно, с испытательным сроком 2 года.