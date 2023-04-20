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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:36

В Камне-на-Оби сотрудники ДПС помогли человеку, у которого случился приступ эпилепсии

Они перевернули мужчину на бок и вставили ему в рот ложку
Вера Березовская
Помощь оказали лейтенанты полиции Иван Щуров, Александр Кеблитский и Дмитрий Швайцер

Помощь оказали лейтенанты полиции Иван Щуров, Александр Кеблитский и Дмитрий Швайцер

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Камне-на-Оби сотрудники ДПС оказали доврачебную помощь гражданину, у которого случился приступ эпилепсии. Об этом сообщает региональное МВД

Во время патрулирования улицы лейтенанты полиции Иван Щуров, Александр Кеблитский и Дмитрий Швайцер заметили, что мужчине на остановке стало плохо. Он начал терять сознание и упал на тротуар. Полицейские сразу поняли, что это приступ эпилепсии и бросились на помощь.

– Главное - успеть. Когда мы выскочили из патрульного автомобиля, заметили, что у мужчины идет пена изо рта, периодически его били судороги, челюсть была сжата, и он не дышал. Все силы бросили на то, чтобы успеть его спасти. Сразу же перевернули мужчину на бок и вставили ему в рот ложку, чтобы не допустить асфиксии, - рассказывают инспекторы ДПС.

Приехавшие на выхов медики отметили, что полицейские все сделали правильно. Мужчине своер