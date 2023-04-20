В Камне-на-Оби сотрудники ДПС помогли человеку, у которого случился приступ эпилепсии

Помощь оказали лейтенанты полиции Иван Щуров, Александр Кеблитский и Дмитрий Швайцер Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Камне-на-Оби сотрудники ДПС оказали доврачебную помощь гражданину, у которого случился приступ эпилепсии. Об этом сообщает региональное МВД

Во время патрулирования улицы лейтенанты полиции Иван Щуров, Александр Кеблитский и Дмитрий Швайцер заметили, что мужчине на остановке стало плохо. Он начал терять сознание и упал на тротуар. Полицейские сразу поняли, что это приступ эпилепсии и бросились на помощь.

– Главное - успеть. Когда мы выскочили из патрульного автомобиля, заметили, что у мужчины идет пена изо рта, периодически его били судороги, челюсть была сжата, и он не дышал. Все силы бросили на то, чтобы успеть его спасти. Сразу же перевернули мужчину на бок и вставили ему в рот ложку, чтобы не допустить асфиксии, - рассказывают инспекторы ДПС.

Приехавшие на выхов медики отметили, что полицейские все сделали правильно. Мужчине своер