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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:13

Житель Алтайского края случайно убил знакомого, когда помогал вытащить ему автомобиль из ямы

Автомобиль резко выскочил из ямы и ударил владельца
Вера Березовская
По итогам рассмотрения уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

По итогам рассмотрения уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Алтайского края случайно убил знакомого, которому помогал вытащить его автомобиль из смотровой ямы в гараже. Об этом пишет «Амик» со ссылкой на Минюст.

Инцидент произошел в апреле 2022 года. Потерпевший пригласил друга, чтобы он с помощью своего авто помог вытащить из смотровой ямы машину, которая провалилась туда левым колесом. Мужчина подъехал на своем автомобиле и прицепил буксировочный трос.

Осуждённый не удостоверился, что хозяин авто отошел на безопасное расстояние. Из-за неосторожных действий автомобиль резко выскочил из ямы и ударил владельца. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

По итогам рассмотрения уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям.