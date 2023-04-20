На Алтае ищут 86-летнюю женщину в пальто, которая ушла из дома и не вернулась

До настоящего времени местонахождение женщины неизвестно Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай разыскивают без вести пропавшую 86-летнюю женщину, которая 30 марта ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщает региональное МВД.

Пенсионерка проживала в селе Усть-Муны. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 80 лет, рост около 160-165 см., худощавого телосложения, европейской внешности. На ней была шапка черного цвета, серо-голубое пальто с капюшоном и черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам: (8-388-44) 2-18-43, 9-26-89, или 102.