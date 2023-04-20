Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 9:51

В Барнауле из автобуса высадили мужчину, от которого дурно пахло

Шлейф от него не понравился другим пассажирам
Вера Березовская
Барнаульцу вернули деньги за проезд

Барнаульцу вернули деньги за проезд

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле из автобуса №20 высадили мужчину, от которого плохо пахло. Об этом очевидцы написали в группе «Barnaul 22».

В посте сказано, что мужчина оплатил проезд, но ему якобы запретили садиться на пассажирские места из-за грязной одежды. Шлейф от него не понравился другим пассажирам. Вскоре его высадили из салона.

–Представители компании-перевозчика пояснили, что кондуктор был вынужден высадить пассажира, так как это попросили сделать рядом сидящие пассажиры из-за резкого и неприятного запаха», – пояснили в комитете по дорожному хозяйству.

При этом барнаульцу вернули деньги за проезд.