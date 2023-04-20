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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 8:22

В Алтайском крае задержали иностранного студента за пропаганду и оправдание терроризма

Против него возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 205.2 УК РФ
Вера Березовская
Студенту предъявили обвинение

Студенту предъявили обвинение

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае задержали студента-иностранца за пропаганду и оправдание терроризма. Об этом сообщает пресс-служба краевого ФСБ.

Установлено, что юноша учится в одном из вузов края. Установлено, что с начала 2023 года он во время бесед с соседями по общежитию пропагандировал и оправдывал деятельность международной террористической организации, действующей на территории Афганистана и запрещенной в РФ

Против него возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма). Студенту предъявлено обвинение.