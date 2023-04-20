Губернатор Виктор Томенко рассказал о ежегодной федеральной поддержке Алтайского края

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Порядка 80 миллиардов ежегодно поступает в Алтайский край. Об этом рассказал Виктор Томенко во время визита первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака в регион.

Деньги из федеральной казны в Алтайский край поступают разными способами: через дотации, субсидии на реализацию конкретных проектов и др. Одна из таких программ - индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края на 2020 – 2024 годы общей суммой 5 млрд. рублей

– Основной объем средств у нас идет на то, чтобы поддержать сегодня бизнес, особенно малый и средний бизнес, его проекты развития, – отметил глава региона. – И сегодня уже идет программа, как говорится, на марше: уже более 2,5 тысяч рабочих мест в рамках вот этих инструментов создано.

Выслушав Томенко, Андрей Турчак заявил, что федеральное руководство и партия готовы всецело поддерживать проекты, которые реализуются в крае по федеральным программам.

Напомним, ранее Турчак отметил, что Томенко - сильный и эффективный губернатор, который может обеспечить стабильность в регионе.