Объявленная в розыск экс-директор барнаульского «Жилфонда» может находиться в Аргентине

Как пишет портал «Недвижимость России», Авдюхина находится в Аргентине Фото: Олег УКЛАДОВ

Объявленная в розыск экс-директор барнаульского «Жилфонда» Людмила Авдюхина может находиться в Юной Америке. Об этом сообщает портал «Недвижимость Алтай»

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. По предварительным данным, в декабре 2022 года директор компании Людмила Авдюхина перестала выходить на связь с сотрудниками и клиентами, не выполнила ряд договорных обязательств по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости и скрылась. Предположительно, число пострадавших от махинации клиентов, по разным данным, доходит до 30. Первоначально сообщалось об ущербе 50 млн, потом ряд источников говорил об ущербе около 100 млн рублей. При этом не все похищенные средства – деньги клиентов. Отметим, что 2 марта агентство недвижимости «Жилфонд Барнаул» в полном объеме вернуло деньги клиентам.

Как пишет портал «Недвижимость России», из России вместе с мужем и ребенком Авдюхина направилась в Турцию, но потом, опасаясь экстрадиции, семейство переехало в Дубай. А после они перебрались в Аргентину.