В Барнауле 37 пожарных тушили возгорание в надворных постройках

В результате ЧП никто не пострадал Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Минувшей ночью в поселке Лебяжье произошел пожар в надворных постройках по улице Озерная. Сообщение о возгорании поступило в 23.27, сообщили в МЧС.

- На момент прибытия пожарных расчётов строения горели открытым огнём, была угроза соседним строениям. В работе были задействованы 37 человек личного состава и 8 единиц техники, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Чтобы потушить разбушевавшийся огонь, пожарным потребовалось около часа. Во время ликвидации возгорания из опасной зоны вынесли три газовых баллона. Если бы они разгерметизировались, это привело бы к серьезным последствиям.

В результате ЧП никто не пострадал.