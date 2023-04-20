Полицейские помогли барнаульской пенсионерке вернуть 9 млн рублей, которые она перевела мошенникам

Заблокировать средства удалось после обращения в полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

Пенсионерке из Барнаула вернули 9 млн рублей, которые она перевела на счета аферистов. Об этом рассказали на пресс-конференции в городском МВД на тему дистанционного мошенничества.

Неизвестные звонили 68-летней пенсионерке больше месяца. Они представлялись сотрудниками банка, полиции и ФСБ и уверяли, что сбережения женщины находятся под угрозой и их нужно срочно перевести на «безопасные» счета.

Доверчивая пенсионерка сначала перевела на счета аферистов накопленные 600 тысяч рублей, а затем продала еще и свой дом за 9 млн рублей. Все деньги с продажи она так же перечислила мошенникам.

Заблокировать средства удалось после обращения в полицию. Пенсионерке вернули около 90% от всей суммы.