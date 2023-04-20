Праздник национальной кухни, где кормили жареными бананами, прошел в алтайском «Политехе»

Праздник национальной кухни проходит каждую весну около 10 лет подряд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском государственном политехническом университете прошел праздник национальной кухни, который могли посетить все желающие.

Иностранные студенты АлтГТУ из Египта, Монголии, Нигерии, Сомали, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и России приготовили свои национальные блюда и подали их согласно обычаям.

Посетителям предлагали продегустировать жареные бананы, плов с изюмом, картофель по-египетски и даже булочки, обжаренные в сале. Причем русское блюдо, блины, оказалось таким же популярным среди гостей, как и экзотические.

Праздник национальной кухни проходит каждую весну около 10 лет подряд.