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НовостиОбщество20 апреля 2023 1:44

Праздник национальной кухни, где кормили жареными бананами, прошел в алтайском «Политехе»

Иностранные студенты приготовили свои национальные блюда
Вера Березовская
Праздник национальной кухни проходит каждую весну около 10 лет подряд

Праздник национальной кухни проходит каждую весну около 10 лет подряд

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском государственном политехническом университете прошел праздник национальной кухни, который могли посетить все желающие.

Иностранные студенты АлтГТУ из Египта, Монголии, Нигерии, Сомали, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и России приготовили свои национальные блюда и подали их согласно обычаям.

Посетителям предлагали продегустировать жареные бананы, плов с изюмом, картофель по-египетски и даже булочки, обжаренные в сале. Причем русское блюдо, блины, оказалось таким же популярным среди гостей, как и экзотические.

Праздник национальной кухни проходит каждую весну около 10 лет подряд.