Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на Алтае

На месте аварии Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Вечером 18 апреля в Республике Алтай произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария случилась недалеко от села Акташ Улаганского района. Водитель Renault Sandero не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате аварии пострадали 57-летний водитель иномарки и три пассажира: женщины 76 и 45 лет, а также 11-летний мальчик.

«В момент ДТП никто из них не был пристегнут ремнем безопасности», – отметили в ведомстве.

Пострадавших госпитализировали. Полицейские возбудили дела об административных правонарушениях.