Стало известно, как в Барнауле будут праздновать Первомай и День Победы

Программа будет насыщенной Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, как в Барнауле отпразднуют Первомай и 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Документ с программой мероприятий разметили на правовом портале горадминистрации.

1 мая главной площадкой праздника будет набережная Оби. Там проведут праздничные концертные программы. Кроме того, 1 мая в Нагорном парке пройдет церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести». Вечером горожан порадуют праздничным фейерверком.

День Победы также отменят в Барнауле масштабно. В частности, проведут выездные концерты «Поем всем двором». В программе немало патриотических акций – «Вахта памяти», «Георгиевская лента», «Синий платочек» и другие

Вечером в Барнауле прогремит фейерверк.