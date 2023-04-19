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НовостиОбщество19 апреля 2023 10:03

Барнаульцы могут бесплатно проверить здоровье 22 апреля

С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Герман Архаров
В ТРЦ будут работать специалисты Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики

В ТРЦ будут работать специалисты Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 22 апреля, барнаульцы могут бесплатно проверить свое здоровье в ТРЦ «Праздничный» на улице Балтийская, 16. Об этом сообщает мэрия.

В ТРЦ будут работать специалисты Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Всех желающих примут с 10 до 15 часов.

В частности, пациенты смогут узнать уровень глюкозы в крови, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, индекс массы тела.

– Каждого проконсультирует врач и вручит буклеты с информацией по профилактике заболеваний, – отметили организаторы.

Барнаульцев просят взять с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС.