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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 9:38

Алтайские полицейские помогли водителю грузовика, который съехал в кювет

Мужчина не пострадал
Герман Архаров
На месте ДТП. Фото: МУ МВД России «Бийское»

На месте ДТП. Фото: МУ МВД России «Бийское»

Сотрудники ГИБДД Бийска Дмитрий Варламов и Руслан Лобов помогли водителю большегруза, который съехал в кювет. Об этом сообщает МУ МВД России «Бийское».

Вечером 18 апреля на 12 километре Чуйского тракта автомобиль MAN с полуприцепом наехал на дорожное ограждение и в итоге оказался в кювете. В результате ДТП водитель большегруза не пострадал.

Полицейские перекрыли дорогу и организовали буксировку грузовика из кювета обратно на дорогу.

– Водитель поблагодарил всех за оказанную помощь и продолжил свой долгий путь из Китая в Беларусь, – отметили в ведомстве.

Ранее мы писали, что за час в Бийске в ДТП попали 17 автомобилей.