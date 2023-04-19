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НовостиОбщество19 апреля 2023 9:20

Турчак призвал поддержать Виктора Томенко на выборах губернатора в Алтайском крае

Турчак прибыл в Барнаул с рабочим визитом
Герман Архаров
Посещение завода прошло в рамках рабочего визита Турчака в Барнаул. Фото: Антон Червяков

Посещение завода прошло в рамках рабочего визита Турчака в Барнаул. Фото: Антон Червяков

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, обращаясь к сотрудникам «Алтайского завода прецизионных изделий», призвал поддержать на выборах губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

«Я хотел вас попросить, поддержите нашего коллегу Виктора Петровича. Мы его точно поддержим, потому что изменения, которые за этот пятилетний цикл произошли... Реально меняется картинка. Сообща, плечо к плечу, мы выстоим в этот тяжелый период. И экономика Алтайского края будет развиваться и ваше производство», - сказал Турчак, обращаясь к рабочим/

Добавим, что посещение завода прошло в рамках рабочего визита Турчака в Барнаул. «Алтайский завод прецизионных изделий» - единственный в стране производитель полнокомплектных топливных систем, используемых в выпуске двигателей для ПАО «КАМАЗ», Холдинга «Минский Моторный Завод» и других производителей.