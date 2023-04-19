На Алтае будут компенсировать стоимость обучения студентам колледжей из многодетных семей

Отличникам будут компенсировать 100% стоимости обучения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае станут компенсировать стоимость обучения студентам колледжей из многодетных семей. Об этом в своем Telegram-канал написал глава региона Виктор Томенко

Губернатор подчеркнул, что многодетные семьи – особая зона внимания. Виктор Томенко уже подписал постановление о компенсации части стоимости обучения детям из таких семей.

– Основная категория, которой коснется решение, – студенты-очники краевых колледжей, – отметил глава региона.

Отличникам будут компенсировать 100% стоимости обучения, хорошистам – 50%, а тем, у кого есть оценки «удовлетворительно» , – 30%