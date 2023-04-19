Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 апреля 2023 8:35

На Алтае будут компенсировать стоимость обучения студентам колледжей из многодетных семей

Такое решение принял губернатор
Герман Архаров
Отличникам будут компенсировать 100% стоимости обучения

Отличникам будут компенсировать 100% стоимости обучения

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае станут компенсировать стоимость обучения студентам колледжей из многодетных семей. Об этом в своем Telegram-канал написал глава региона Виктор Томенко

Губернатор подчеркнул, что многодетные семьи – особая зона внимания. Виктор Томенко уже подписал постановление о компенсации части стоимости обучения детям из таких семей.

– Основная категория, которой коснется решение, – студенты-очники краевых колледжей, – отметил глава региона.

Отличникам будут компенсировать 100% стоимости обучения, хорошистам – 50%, а тем, у кого есть оценки «удовлетворительно» , – 30%