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НовостиОбщество19 апреля 2023 7:46

На время реконструкции в Барнауле ограничат доступ в парк «Центральный»

Там проведут масштабные работы
Герман Архаров
Специалисты приступят к благоустройству, когда в городе потеплеет

Специалисты приступят к благоустройству, когда в городе потеплеет

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На время благоустройства посещение парка «Центральный» в Барнауле ограничат. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и ЖКХ Антон Шеломенцев.

Специалисты приступят к благоустройству, когда в городе потеплеет и окончательно установится весенняя погода. На время проведения реконструкции работа парка «Центральный» будет ограничена.

Добавим, что в парке проведут масштабные работы. Главным объектом реконструкции станет фонтан. Кроме того, того, планируют заменить плиточное и асфальтовое покрытия, установить светильники и камеры видеонаблюдения.