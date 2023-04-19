На время реконструкции в Барнауле ограничат доступ в парк «Центральный»

Специалисты приступят к благоустройству, когда в городе потеплеет Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На время благоустройства посещение парка «Центральный» в Барнауле ограничат. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и ЖКХ Антон Шеломенцев.

Специалисты приступят к благоустройству, когда в городе потеплеет и окончательно установится весенняя погода. На время проведения реконструкции работа парка «Центральный» будет ограничена.

Добавим, что в парке проведут масштабные работы. Главным объектом реконструкции станет фонтан. Кроме того, того, планируют заменить плиточное и асфальтовое покрытия, установить светильники и камеры видеонаблюдения.